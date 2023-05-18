Премьер Великобритании Сунак назвал дешевое пиво в пабах преимуществом Brexit

Дешевое пиво в британских пабах является результатом выхода страны из Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр государства Риши Сунак, передало издание The Guardian.
Таким образом политик опроверг слова бывшего председателя Партии независимости Соединенного королевства Найджела Фаража. По мнению последнего, проведенный консерваторами Brexit полностью провалился.
«Мы снизили НДС на товары санитарно-гигиенического значения, реформировали пошлины на алкоголь, а это значит, что этим летом пиво в пабах можно будет купить дешевле», — сказал глава кабинета министров по пути на саммит лидеров «Большой семерки» в японском городе Хиросима.
Он указал на ощутимость данных преимуществ, также отметив улучшение оценок экономического роста и напомнив о создании так называемых «свободных портов» с низкими пошлинами. Тем не менее премьер-министр признал наличие высокой инфляции и увеличения заимствований в Великобритании.
Ранее министр обороны королевства Бен Уоллес высказался о желании Украины вступить в НАТО. Как он отметил, прямо сейчас подобное невозможно.