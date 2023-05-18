Премьер Великобритании Сунак назвал дешевое пиво в пабах преимуществом Brexit

Он указал на ощутимость данных преимуществ, также отметив улучшение оценок экономического роста и напомнив о создании так называемых «свободных портов» с низкими пошлинами. Тем не менее премьер-министр признал наличие высокой инфляции и увеличения заимствований в Великобритании.