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Пьяный житель Благовещенска угнал автомобиль у пенсионера

Общество
Пьяный житель Благовещенска угнал автомобиль у пенсионера

Сотрудники ГУ МВД России по Амурской области задержали в Благовещенске подвыпившего угонщика автомобиля.

Как пояснили в ведомстве, в полицию обратился пожилой мужчина и заявил, что его автомобиль Toyota Vitz угнал злоумышленник. Сотрудникам полиции удалось всего через час задержать 20-летнего местного жителя, который находился в состоянии опьянения, сообщает AmurInfo.

Подозреваемый отказался от прохождения медицинского освидетельствования, поэтому на него оформили административный протокол и посадили под арест на десять суток. Естественно, было возбуждено уголовное дело в связи с угоном автомобиля.
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