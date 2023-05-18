Пьяный житель Благовещенска угнал автомобиль у пенсионера

Как пояснили в ведомстве, в полицию обратился пожилой мужчина и заявил, что его автомобиль Toyota Vitz угнал злоумышленник. Сотрудникам полиции удалось всего через час задержать 20-летнего местного жителя, который находился в состоянии опьянения, сообщает AmurInfo.