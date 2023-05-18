Стало известно, кто дал указание убрать портрет певицы Аллы Пугачевой из БКЗ «Октябрьский»

Жигалова сообщила, что решение о снятии портрета Аллы Пугачевой было принято директором концертного зала Эммой Лавринович. Глава БКЗ уже длительное время занимает свой пост, она, в том числе участвовала в организации концертов исполнительницы и ее бывшего супруга Филиппа Киркорова. Официальное заявление пресс-службы «Октябрьского» гласит, что портрет был поврежден, в настоящее время он находится на ремонте.