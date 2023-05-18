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Стало известно, кто дал указание убрать портрет певицы Аллы Пугачевой из БКЗ «Октябрьский»

Общество
Стало известно, кто дал указание убрать портрет певицы Аллы Пугачевой из БКЗ «Октябрьский»

Журналист Алена Жигалова рассказала, что из фойе БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге исчез портрет певицы Аллы Пугачевой. Изображение примадонны находилось там на протяжении почти 40 лет. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Жигалова сообщила, что решение о снятии портрета Аллы Пугачевой было принято директором концертного зала Эммой Лавринович. Глава БКЗ уже длительное время занимает свой пост, она, в том числе участвовала в организации концертов исполнительницы и ее бывшего супруга Филиппа Киркорова. Официальное заявление пресс-службы «Октябрьского» гласит, что портрет был поврежден, в настоящее время он находится на ремонте.

Ранее помощница примадонны Елена Чупракова защитила певицу. Женщина заявила, что многие просто желают устроить истерику на ровном месте.
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