Стало известно, кто дал указание убрать портрет певицы Аллы Пугачевой из БКЗ «Октябрьский»

Журналист Алена Жигалова рассказала, что из фойе БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге исчез портрет певицы Аллы Пугачевой. Изображение примадонны находилось там на протяжении почти 40 лет. Об этом пишет teleprogramma.pro.
Жигалова сообщила, что решение о снятии портрета Аллы Пугачевой было принято директором концертного зала Эммой Лавринович. Глава БКЗ уже длительное время занимает свой пост, она, в том числе участвовала в организации концертов исполнительницы и ее бывшего супруга Филиппа Киркорова. Официальное заявление пресс-службы «Октябрьского» гласит, что портрет был поврежден, в настоящее время он находится на ремонте.
Ранее помощница примадонны Елена Чупракова защитила певицу. Женщина заявила, что многие просто желают устроить истерику на ровном месте.