Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Беспилотник ВСУ атаковал поселок Глушково в Курской области: Два местных жителя пострадали

Происшествия
Беспилотник ВСУ атаковал поселок Глушково в Курской области: Два местных жителя пострадали

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины по территории региона. Об этом он рассказал в собственном Telegram-канале.

Старовойт заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат осуществил сброс взрывного устройства на здание физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково. Сообщается, что два местных жителя получили ранения. В настоящее время дополнительные подробности произошедшего уточняются.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о 59 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР 17 мая. В результате обстрелов пять мирных жителей погибли и еще 24 человека пострадали.
курская область старовойт роман старовойт украинский бпла глушково
Военкоры ФАН