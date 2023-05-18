Беспилотник ВСУ атаковал поселок Глушково в Курской области: Два местных жителя пострадали

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины по территории региона. Об этом он рассказал в собственном Telegram-канале.
Старовойт заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат осуществил сброс взрывного устройства на здание физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково. Сообщается, что два местных жителя получили ранения. В настоящее время дополнительные подробности произошедшего уточняются.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о 59 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР 17 мая. В результате обстрелов пять мирных жителей погибли и еще 24 человека пострадали.