Промежуточные итоги журналистского конкурса «Студенческая гильдия» объявят в «Патриоте»

РАНХиГС (Президентская академия), Федеральное агентство новостей (ФАН) и медиагруппа «Патриот» проводят конкурс студенческих журналистских расследований «Студенческая гильдия журналистов-расследователей». Цели и задачи конкурса: выявление перспективных начинающих журналистов из числа студентов, демонстрация их творческих достижений, привлечение внимания к проблемам, волнующим городскую молодежь; популяризация деятельности расследовательской журналистики в вузах Санкт-Петербурга.
Как много студентов-журналистов откликнулись на призыв организаторов конкурса? Какие темы волнуют сегодня молодежь? С какими проблемами сталкиваются молодые журналисты-расследователи? Каков в целом уровень расследований? Как молодые журналисты оценивают ситуацию в профессии, какие видят перспективы? Востребованы ли сейчас качественные расследования и почему в СМИ доминируют новости из шоубизнеса?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:
— кандидат политических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС, организатор конкурса «Студенческая гильдия журналистов-расследователей» Ольга Дегтярева;
— Анна Осьмеркина, Ульяна Щедрова, Ева Рубцова, Екатерина Раковская – студенты СЗИУ РАНХиГС факультета социальных технологий.
Брифинг состоится 18 мая, в четверг, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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Контакты пресс-центра «Патриот»:
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Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
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