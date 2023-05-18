Промежуточные итоги журналистского конкурса «Студенческая гильдия» объявят в «Патриоте»

Как много студентов-журналистов откликнулись на призыв организаторов конкурса? Какие темы волнуют сегодня молодежь? С какими проблемами сталкиваются молодые журналисты-расследователи? Каков в целом уровень расследований? Как молодые журналисты оценивают ситуацию в профессии, какие видят перспективы? Востребованы ли сейчас качественные расследования и почему в СМИ доминируют новости из шоубизнеса?