Извинится ли Байден за атомные бомбардировки Японии, расскажут в медиацентре «Патриот»

В Хиросиме начался саммит лидеров стран Группы семи (G7), который завершится 21 мая. Там же, в Хиросиме, состоится встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
Стратегическая задача Запада заключается в том, чтобы привлечь страны Азии страны на свою сторону в свете растущего влияния на них Китая. Кроме того, США, Япония и другие члены G7 очень хотели бы привлечь глобальный Юг к осуждению России за военные действия на Украине.
Извинится ли Байден за атомные бомбардировки Японии? Приглашение посетить саммит в Хиросиме помимо стран G7 получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индия, Индонезия – все приедут? Может ли Хиросимский саммит изменить отношения стран Азии к Китаю и России? Осмелятся ли американцы и японцы обвинять Россию в ядерном шантаже, находясь в Хиросиме? Будет ли Украина главной темой саммита? Токио отказывается подписывать Договор о запрещении ядерного оружия? Япония в течение пяти лет может стать обладателем ядерного оружия, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, либо получит его от США? Будет ли обсуждаться тема Тайваня, где недавно разместили системы «Патриот»? Ждать ли обещанных ЕС санкций в отношении Китая? Страны ЕС обещают возможность введения санкций против «Росатома»? Что в мире с ценами на газ – в Техасе отрицательные, в Европе низкие, в Австралии ввели потолок на газ и уголь? В Саудовской Аравии начался официальный визит президента Сирии Башара Асада, это сюрприз?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— политолог-американист Рафаэль Ордуханян;
— американист, главный редактор журнала Fitzroy Magazine Кирилл Бенедиктов;
— профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета, доктор экономических наук Станислав Ткаченко.
Эфир состоится 18 мая, в четверг, в 16:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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