Извинится ли Байден за атомные бомбардировки Японии, расскажут в медиацентре «Патриот»

Извинится ли Байден за атомные бомбардировки Японии? Приглашение посетить саммит в Хиросиме помимо стран G7 получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индия, Индонезия – все приедут? Может ли Хиросимский саммит изменить отношения стран Азии к Китаю и России? Осмелятся ли американцы и японцы обвинять Россию в ядерном шантаже, находясь в Хиросиме? Будет ли Украина главной темой саммита? Токио отказывается подписывать Договор о запрещении ядерного оружия? Япония в течение пяти лет может стать обладателем ядерного оружия, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, либо получит его от США? Будет ли обсуждаться тема Тайваня, где недавно разместили системы «Патриот»? Ждать ли обещанных ЕС санкций в отношении Китая? Страны ЕС обещают возможность введения санкций против «Росатома»? Что в мире с ценами на газ – в Техасе отрицательные, в Европе низкие, в Австралии ввели потолок на газ и уголь? В Саудовской Аравии начался официальный визит президента Сирии Башара Асада, это сюрприз?