Политолог Станислав Стремидловский: Польша хочет переложить ответственность за ядерное оружие на Украину

Польша уже давно планирует начать разработку своего ядерного оружия. В связи с этим Варшава активно обсуждает возможность создания трех атомных электростанций на территории страны, которые будут направлены на развитие отрасли в мирных целях. Однако эти АЭС всегда можно преобразовать в место, где будет производится особо опасное для человечества оружие и все это понимают.