Политолог Станислав Стремидловский рассказал о планах Польши на создание своего ядерного оружия.
Польша уже давно планирует начать разработку своего ядерного оружия. В связи с этим Варшава активно обсуждает возможность создания трех атомных электростанций на территории страны, которые будут направлены на развитие отрасли в мирных целях. Однако эти АЭС всегда можно преобразовать в место, где будет производится особо опасное для человечества оружие и все это понимают.
Не исключено, что для воплощения своих планов о таком оружии в жизнь Польша привлечет ученых из Украины, которая находится неподалеку и сможет помочь соседу из-за «чувства долга» за поддержку, оказываемую Варшавой, информирует Planet Today. Таким образом, ответственность за строительство и последующее использование атомной энергетики ляжет на плечи Киева, а не Варшавы.
Ранее сообщалось, что политолог Дмитрий Бабич заявил о намерении Польши колонизировать Западную Украину. По словам Бабича, Варшава активно помогает Киеву отвоевать территории только для того, чтобы впоследствии сделать их польскими и установить свои порядки. Например, будут четко разграничивать в правовом смысле украинцев и поляков, давая последним большее количество прав.