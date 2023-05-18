ВСУ совершили атаку на Курскую область используя дроны-камикадзе

Telegram-канал SHOT сообщает, что Вооруженные силы Украины накануне совершили атаку с использованием дронов-камикадзе на Глушковский район Курской области.
Согласно поступившей информации, нападение было совершено на хутор Заря находящийся в 100 километрах от границы с Украиной. До этого сообщалось, что с территории противника было запущено три боевых беспилотника. При падении дронов никто не пострадал, инфраструктура тоже не получила повреждений.
Немного позже, примерно в 23:00 того же дня ВСУ совершили обстрел этой же местности с использованием стрелкового оружия. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что силы ВСУ обстреляли территорию ДНР 59 раз за одни сутки.