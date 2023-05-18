ВСУ совершили атаку на Курскую область используя дроны-камикадзе

Согласно поступившей информации, нападение было совершено на хутор Заря находящийся в 100 километрах от границы с Украиной. До этого сообщалось, что с территории противника было запущено три боевых беспилотника. При падении дронов никто не пострадал, инфраструктура тоже не получила повреждений.