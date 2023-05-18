Deutsche Bank выплатит 75 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам финансиста Джеффри Эпштейна

Финансовая организация выплатит столь большую сумму для урегулирования судебного процесса по факту получения ею финансовой выгоды от «поддержания» схемы сексуальной торговли финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет France 24.
Урегулирование касается неназванного ответчика, который в ноябре 2022 года подал предложенный коллективный иск, утверждая, что Deutsche Bank вел дела с Эпштейном, зная, что тот использовал средства на счете для осуществления секс-торговли.
Тем не менее, Deutsche Bank не признал своего участия в совершении финансистом преступлений. Напомним, что Эпштейн скончался в нью-йоркской тюрьме в августе 2019 года, столкнувшись с обвинениями в торговле несовершеннолетними для оказания интимных услуг.
Сегодня A42.ru сообщил, что сбежавшего из специальной школы мальчика в Екатеринбурге могут вернуть обратно. Ребенок пожаловался на насильственные действия сексуального характера, которым там подвергают учеников.