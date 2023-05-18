Deutsche Bank выплатит 75 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам финансиста Джеффри Эпштейна

Тем не менее, Deutsche Bank не признал своего участия в совершении финансистом преступлений. Напомним, что Эпштейн скончался в нью-йоркской тюрьме в августе 2019 года, столкнувшись с обвинениями в торговле несовершеннолетними для оказания интимных услуг.