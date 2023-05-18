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Таролог Артемьева рассказала, мужчины каких знаков зодиака становятся лучшими мужьями

Общество
Таролог Артемьева рассказала, мужчины каких знаков зодиака становятся лучшими мужьями

Таролог Алисия Артемьева рассказала какие знаки зодиака станут лучшими супругами и помогут построить долгие и крепкие отношения. Издание teleprogramma.pro опубликовало прогноз эксперта.

Весы - заботливые и любящие мужья, которые стремятся создать теплую и ласковую атмосферу для своей жены. Они очень внимательны к беременным и буквально носят их на руках. Важная черта заключается в том, что они никогда не жалуются на своих супругов и готовы защищать их в любых обстоятельствах.

Водолеи очень верны своим семьям и всегда ориентируются на интересы своих жен и детей. Они могут быть нескладными и обидчивыми, но их поступки говорят о том, что они любят своих близких.

Мужья-Рыбы имеют свои недостатки, но они умеют зарабатывать деньги и готовы уделять свое время семье. Хотя их работа может занимать много времени, они стараются обеспечивать близких всем необходимым, включая хлеб с красной икрой и хорошее вино.

Ранее таролог Артемьева перечислила мужские имена, дарующие успех в жизни. В списке оказались: Владимир, Алексей, Лев, Андрей и Виктор.
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