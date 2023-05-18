Таролог Артемьева рассказала, мужчины каких знаков зодиака становятся лучшими мужьями

Таролог Алисия Артемьева рассказала какие знаки зодиака станут лучшими супругами и помогут построить долгие и крепкие отношения. Издание teleprogramma.pro опубликовало прогноз эксперта.
Весы - заботливые и любящие мужья, которые стремятся создать теплую и ласковую атмосферу для своей жены. Они очень внимательны к беременным и буквально носят их на руках. Важная черта заключается в том, что они никогда не жалуются на своих супругов и готовы защищать их в любых обстоятельствах.
Водолеи очень верны своим семьям и всегда ориентируются на интересы своих жен и детей. Они могут быть нескладными и обидчивыми, но их поступки говорят о том, что они любят своих близких.
Мужья-Рыбы имеют свои недостатки, но они умеют зарабатывать деньги и готовы уделять свое время семье. Хотя их работа может занимать много времени, они стараются обеспечивать близких всем необходимым, включая хлеб с красной икрой и хорошее вино.
Ранее таролог Артемьева перечислила мужские имена, дарующие успех в жизни. В списке оказались: Владимир, Алексей, Лев, Андрей и Виктор.