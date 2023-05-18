Депутаты Госдумы предложили выдавать права для вождения электросамокатов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести права на использование электросамокатов в России. Об этом сообщает издание URA.RU.
Депутат предлагает выдавать права на электросамокаты с 16 лет, как и на любые другие транспортные средства. Он сравнил ситуацию с самокатами с историей со скутерами, когда люди могли использовать их без прав и шлема. После того как скутеры приравняли к транспортным средствам, люди стали получать права и ездить по правилам.
Гусев подчеркнул, что необходимо сохранить электросамокаты на городских улицах, так как они помогают разгрузить транспортную инфраструктуру и уменьшить количество пробок. Однако отметил, что они должны стать безопасным транспортом для людей, поэтому необходимо внедрить правила и ограничения для их использования.
Ранее СМИ сообщили, что житель Москвы упал с электросамоката и сломал все кости черепа. С тяжелыми травмами он был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Боткина.