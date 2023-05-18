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Депутаты Госдумы предложили выдавать права для вождения электросамокатов

Общество
Депутаты Госдумы предложили выдавать права для вождения электросамокатов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести права на использование электросамокатов в России. Об этом сообщает издание URA.RU.

Депутат предлагает выдавать права на электросамокаты с 16 лет, как и на любые другие транспортные средства. Он сравнил ситуацию с самокатами с историей со скутерами, когда люди могли использовать их без прав и шлема. После того как скутеры приравняли к транспортным средствам, люди стали получать права и ездить по правилам.

Гусев подчеркнул, что необходимо сохранить электросамокаты на городских улицах, так как они помогают разгрузить транспортную инфраструктуру и уменьшить количество пробок. Однако отметил, что они должны стать безопасным транспортом для людей, поэтому необходимо внедрить правила и ограничения для их использования.

Ранее СМИ сообщили, что житель Москвы упал с электросамоката и сломал все кости черепа. С тяжелыми травмами он был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Боткина.
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