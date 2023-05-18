Депутаты Госдумы предложили выдавать права для вождения электросамокатов

Депутат предлагает выдавать права на электросамокаты с 16 лет, как и на любые другие транспортные средства. Он сравнил ситуацию с самокатами с историей со скутерами, когда люди могли использовать их без прав и шлема. После того как скутеры приравняли к транспортным средствам, люди стали получать права и ездить по правилам.