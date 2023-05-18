Названы шесть изматывающих привычек, которые можно найти почти у каждого

Никогда не бросайте начатое дело. Не отвлекайтесь на что-то другое и доводите начинания до конца. Многозадачным мог быть только Юлий Цезарь и сын маминой подруги, но никак не все на свете. Лучше сделать один раз хорошо и не думать о том, не оплошали ли вы.