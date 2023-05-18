Названы шесть изматывающих привычек, которые можно найти почти у каждого

Эксперты издания MAXIM поделилось своими наблюдениями по поводу привычек, которые есть почти у каждого, но они только вредят.
Неразобранные носки, переполненная банка с мелочью или гора грязной посуды конечно мешают, но все же не так уж и сильно. Где-то на подсознании вы всегда будете знать, что вам придется решить эту проблему, поэтому лучше начните сейчас.
Никогда не бросайте начатое дело. Не отвлекайтесь на что-то другое и доводите начинания до конца. Многозадачным мог быть только Юлий Цезарь и сын маминой подруги, но никак не все на свете. Лучше сделать один раз хорошо и не думать о том, не оплошали ли вы.
Не стоит отвечать на звонки сразу, ведь нервная система еще не перестроилась на возможно томительный, долгий и крайне нудный разговор. Подождите пять секунд и снимайте трубку.
Займитесь менеджментом рабочего пространства. Разберите вкладки в браузере, уберите свой стол и смажьте инструменты. Такое количество информационного мусора постоянно перед вашими глазами лишь перетруждают мозг.
Не живите по строгому плану, ведь всегда что-нибудь непредвиденное да произойдет. Лучше быть готовым к неожиданностям и стойко их переждать, чем терпеть пока «дурной ветер» уйдет.
Слишком много эмпатии также повредит вам. Грустная история одноклассника или знакомого конечно и вправду очень трогает за сердце, но помните, что вам просто жалуются и ищут поддержки. Лучше помочь по мере сил и не переживать потом все оставшееся время за близкого человека.
Ранее врач назвал продукты и привычки, которые сильно вредят нашему организму.