Российская делегация прибыла на Кубу по поручению президента РФ Владимира Путина

Вице-премьер прибыл с рабочим визитом на Кубу. Политика встретили в воздушной гавани министр внешней торговли и иностранных инвестиций страны Анна Тересита Гонсалес Фрага и посол РФ в Республике Виктор Коронелли. Чернышенко проведет ряд встреч и двусторонних мероприятий. Он подчеркнул, что Россия намерена помочь кубинской экономике выйти на «достойный уровень».