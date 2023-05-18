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Российская делегация прибыла на Кубу по поручению президента РФ Владимира Путина

Политика
Российская делегация прибыла на Кубу по поручению президента РФ Владимира Путина

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко примет участие в ряде двусторонних мероприятий. Политик прибыл на остров по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом пишут «РИА Новости».

Вице-премьер прибыл с рабочим визитом на Кубу. Политика встретили в воздушной гавани министр внешней торговли и иностранных инвестиций страны Анна Тересита Гонсалес Фрага и посол РФ в Республике Виктор Коронелли. Чернышенко проведет ряд встреч и двусторонних мероприятий. Он подчеркнул, что Россия намерена помочь кубинской экономике выйти на «достойный уровень».

Ранее KP.RU рассказал о комментарии российского посла в США Анатолия Антонова на призыв ЦРУ к российским гражданам передавать информацию американским спецслужбам. Дипломат назвал такие действия наглой провокацией.
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