Российская делегация прибыла на Кубу по поручению президента РФ Владимира Путина

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко примет участие в ряде двусторонних мероприятий. Политик прибыл на остров по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом пишут «РИА Новости».
Вице-премьер прибыл с рабочим визитом на Кубу. Политика встретили в воздушной гавани министр внешней торговли и иностранных инвестиций страны Анна Тересита Гонсалес Фрага и посол РФ в Республике Виктор Коронелли. Чернышенко проведет ряд встреч и двусторонних мероприятий. Он подчеркнул, что Россия намерена помочь кубинской экономике выйти на «достойный уровень».
Ранее KP.RU рассказал о комментарии российского посла в США Анатолия Антонова на призыв ЦРУ к российским гражданам передавать информацию американским спецслужбам. Дипломат назвал такие действия наглой провокацией.