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Поход на шашлыки для москвички закончился сильнейшими ожогами

Происшествия
Поход на шашлыки для москвички закончился сильнейшими ожогами

Москвичка была госпитализирована с сильнейшими ожогами, полученными во время жарки шашлыков. Об этом сообщает издание «Известия».

По словам соседей пострадавшей, причиной возгорания могла быть жидкость для розжига. Женщина разжигала мангал и поставила емкость из-под розжига близко к источнику огня, после чего все вспыхнуло. Одежда загорелась, и пламя быстро распространилось.

Один из парней среагировал моментально. Он прикрыл лицо девушки руками и повалил ее на землю, чтобы сбить пламя с одежды. Другая соседка предполагает, что бутылка с розжигом взорвалась, возможно, из-за некачественной жидкости. Сообщается, что пострадавшую доставили в больницу с ожогами головы, лица, шеи, туловища, рук и ног различной степени тяжести. Сейчас женщина находится в реанимации.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал как не допустить возгорания во время жарки шашлыка. Он порекомендовал держать горючие материалы на расстоянии не менее двух метров от огня.
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