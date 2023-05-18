Поход на шашлыки для москвички закончился сильнейшими ожогами

Один из парней среагировал моментально. Он прикрыл лицо девушки руками и повалил ее на землю, чтобы сбить пламя с одежды. Другая соседка предполагает, что бутылка с розжигом взорвалась, возможно, из-за некачественной жидкости. Сообщается, что пострадавшую доставили в больницу с ожогами головы, лица, шеи, туловища, рук и ног различной степени тяжести. Сейчас женщина находится в реанимации.