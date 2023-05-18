Ученые обнаружили новую экзопланету с огромным количеством вулканов

Ученые из Калифорнийского университета открыли новую экзопланету, которая покрыта вулканами.
Новая экзопланета LP 791-18d находится на расстоянии в 90 световых лет от Земли. Она полностью покрыта постоянно извергающимися вулканами. Они влияют на взаимодействие атмосферы и поверхности планеты друг с другом, что дает шанс на существование воды, которая в свою очередь является главным источником жизни, информирует Planet Today.
Ранее сообщалось, что телескоп «Джеймс Уэбб» нашел водяной пар на экзопланете GJ 486 b. Температура ее поверхности достигает 430 градусов, а сама она покрыта скалами. Однако, находится очень близко к своему красному карлику, из-за чего на нее активно влияет ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Это дает ученым повод усомниться в существовании там водяного пара, так как подобное излучение на таком расстоянии может разрушать атмосферу.