Ученые обнаружили новую экзопланету с огромным количеством вулканов

Ранее сообщалось, что телескоп «Джеймс Уэбб» нашел водяной пар на экзопланете GJ 486 b. Температура ее поверхности достигает 430 градусов, а сама она покрыта скалами. Однако, находится очень близко к своему красному карлику, из-за чего на нее активно влияет ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Это дает ученым повод усомниться в существовании там водяного пара, так как подобное излучение на таком расстоянии может разрушать атмосферу.