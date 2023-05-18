Полиция проводит обыски в пяти регионах России у членов «Съезда народных депутатов»*

Правоохранительные органы начали обыски в пяти регионах у членов организации «Съезд народных депутатов»*. Об этом сообщил сайт РЕН ТВ.
В частности отмечается, что обыски проводятся у члена КПРФ и кандидата в депутаты Госдумы VII созыва Михаила Лобанова и членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили.
Сама иностранная организация «Съезд народных депутатов»* была создана в прошлом году Ильей Пономаревым** в Варшаве и, по заверению генеральной прокуратуры РФ, пропагандирует насильственный захват власти в России.
Ранее немецкая полиция начала досмотр суперяхты бизнесмена из России Фархада Ахмедова.
*Организация признана нежелательной на территории России.
* * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.