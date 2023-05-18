Медвежонок вышел в Южно-Сахалинск пожевать листьев и не испугался большого внимания

Жители столицы Сахалинской области стали участниками удивительной и неожиданной встречи. Молодой медведь близко подошел к черте города в поисках пропитания. Об этом пишет 5-tv.ru.
Медвежонок совсем не смутился появлению непрошенных гостей в виде местных жителей – он спокойно продолжал поедать растения. В его прием пищи вошли лопухи, которые косолапый употреблял с большим аппетитом. Увлеченный процессом медведь лишь несколько раз оглянулся на собравшуюся неподалеку толпу, но не подал никаких признаков волнения или агрессии, кроме того он оставался спокоен даже тогда, когда на него начали лаять собаки.
Ранее INFOX сообщил, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал историю собаки, которая 15 лет охраняла десятую больницу в Нижнем Новгороде. Предположительно, пес столь долгое время пытался дождаться своего хозяина из медучреждения.