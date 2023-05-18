Медвежонок вышел в Южно-Сахалинск пожевать листьев и не испугался большого внимания

Медвежонок совсем не смутился появлению непрошенных гостей в виде местных жителей – он спокойно продолжал поедать растения. В его прием пищи вошли лопухи, которые косолапый употреблял с большим аппетитом. Увлеченный процессом медведь лишь несколько раз оглянулся на собравшуюся неподалеку толпу, но не подал никаких признаков волнения или агрессии, кроме того он оставался спокоен даже тогда, когда на него начали лаять собаки.