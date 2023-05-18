Daily Mail: Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопросов о России

Британское издание Daily Mail сообщило об инциденте, который произошел во время брифинга для журналистов в Белом доме, где на вопросы присутствующих отвечала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер выступала на брифинге, когда один из журналистов спросил у нее, как Белый дом отреагировал на информацию о том, что все обвинения против экс-президента США Дональда Трампа и его связи с Россией во время выборов 2016 года были сфальсифицированы. В ответ на это пресс-секретарь заявила, что журналисту по этой теме стоит обратиться в министерство юстиции США.
Однако корреспондент продолжал настаивать и задавать провокационные вопросы. После этого Жан-Пьер заявила, что все это должно решаться с Минюстом, так как президент США Джо Байден неоднократно говорил о независимости ведомства. Поэтому Жан-Пьер отказалась отвечать и ушла, быстро прервав брифинг.
Ранее сообщалось, что во время своего первого самостоятельного брифинга с прессой Жан-Пьер начала рассказывать о своей личной жизни. Как сообщает KP.RU, в начале встречи новый пресс-секретарь заявила, что является первой лесбиянкой, первой иммигранткой и первой темнокожей женщиной на этом посту, чем вызвало недоумение у собравшихся в зале журналистов.