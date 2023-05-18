Daily Mail: Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сбежала с брифинга после вопросов о России

Жан-Пьер выступала на брифинге, когда один из журналистов спросил у нее, как Белый дом отреагировал на информацию о том, что все обвинения против экс-президента США Дональда Трампа и его связи с Россией во время выборов 2016 года были сфальсифицированы. В ответ на это пресс-секретарь заявила, что журналисту по этой теме стоит обратиться в министерство юстиции США.