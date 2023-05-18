Школьникам в России могут разрешить летнюю пересдачу ЕГЭ

Политик считает, что пересдачи нужно проводить в течение трех месяцев после экзамена, а не через год, как это происходит сейчас. Он отметил, что в России не хватает профессиональных кадров, и поэтому необходимо снизить стресс, связанный со сдачей ЕГЭ. По словам Чернышова, большинство школьников испытывают напряжение, зная, что изменить свои результаты они смогут только через год. Возможность пересдачи в тот же год, по мнению вице-спикера Госдумы, позволит снизить нагрузку на учащихся.