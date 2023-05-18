Афган называет 2025 год переломным моментом в истории противостояния держав, именно тогда США должны исчерпать свои ресурсы на поддержку борьбы с Россией. Он также предсказывает, что 17 июля 2023 года произойдет что-то, связанное с мором и болезнями, и что этот день будет важным для истории.