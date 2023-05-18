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Полный список предсказаний пророка Афгана о России и мире появился в Сети

Политика
Полный список предсказаний пророка Афгана о России и мире появился в Сети

Гениальный пророк-математик, предсказавший распад СССР в 1987 году, рассказал когда именно ждать Третьей мировой войны и какая судьба уготована России. Издание «Царьград» собрало важнейшие пророчества Сидика Афгана.

Афган утверждает, что использует простые математические методы для своих предсказаний, которыми может поделиться с любым желающим. Он уверен, что существует мировое правительство - тайная организация «комитет 3», которая принимает все важнейшие решения мира.

Он уверен, что Третья мировая война начнется не ранее 2055 года, но предупреждает о возможных катаклизмах, которые могут быть спровоцированы искусственно. К этому стоит отнестись внимательно, поскольку Сидик еще в 2015 году предсказал масштабные землетрясения в Турции.

Согласно прогнозам Афгана, в 2023 году будет атомный шантаж между мировыми державами, но перехода к реальному противостоянию он не предвидит. Мужчина уверен, что США культивирует мировое зло и это неизбежно приведет к распаду страны, а Россия сможет благополучно завершить СВО.

Афган называет 2025 год переломным моментом в истории противостояния держав, именно тогда США должны исчерпать свои ресурсы на поддержку борьбы с Россией. Он также предсказывает, что 17 июля 2023 года произойдет что-то, связанное с мором и болезнями, и что этот день будет важным для истории.

Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал, что пророчества уже давно говорили о грядущем конфликте с Украиной. Он сообщил, что еще в середине 20 века старцы предупреждали о неизбежности столкновения.
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