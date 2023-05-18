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Футболист Килиан Мбаппе признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире до 25 лет

Спорт
Футболист Килиан Мбаппе признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире до 25 лет

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе был признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире возрастом до 25 лет.

Как сообщает издание sports.ru, в прошлом году футболист заработал около $120 млн.

Второе место занял представитель американского футбола из клуба «Аризона» Кайлер Мюррэй с доходом около $70,5 млн.

Третье место держит автогонщик «Redbull» Макс Ферстаппен с $64 млн.

На четвертом месте расположился Эрлинг Холанд, выступающий за футбольный клуб «Манчестер Сити» и $52 млн в кармане.

Ну а пятое место занял баскетболист «Даллас» Лука Дончич с $47,2 млн.

Ранее стало известно, что в Приморском крае за два года количество миллионеров удвоилось.
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