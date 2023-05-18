Бывший глава Молдавии Игорь Додон: Захват бюллетеней спецназом в Гагаузии может создать опасный прецедент

Додон подчеркнул, что власти пошли на такой шаг, несмотря на отсутствие обращений от конкурентов в ЦИК Молдовы о несогласии с результатами выборов. Тем не менее, действующий президент Майя Санду и премьер-министр страны Дорин Речан заявляют о нарушениях. Политик уверен, что для нынешних молдавских властей каждое последующее решение будет «плохое после того, что они натворили в Гагаузии».