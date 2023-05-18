Бывший глава Молдавии Игорь Додон: Захват бюллетеней спецназом в Гагаузии может создать опасный прецедент

Бывший президент Молдавии Игорь Додон высказался о захвате силами спецназа бюллетеней после голосования в Гагаузской автономии. Политик уверен, что произошедшее может создать опасный прецедент. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Додон подчеркнул, что власти пошли на такой шаг, несмотря на отсутствие обращений от конкурентов в ЦИК Молдовы о несогласии с результатами выборов. Тем не менее, действующий президент Майя Санду и премьер-министр страны Дорин Речан заявляют о нарушениях. Политик уверен, что для нынешних молдавских властей каждое последующее решение будет «плохое после того, что они натворили в Гагаузии».
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что Высшая квалификационная коллегия судей России определила претендентов на председательские должности высших судов Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Кандидатуры будут обсуждены на заседании соответствующей комиссии при президенте РФ.