Стали известны новые подробности в деле о публикации секретных документов Пентагона

Ранее INFOX сообщал, что директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев предложил использовать секретные документы предприятий для того, чтобы перерабатывать их и делать туалетную бумагу. По словам Валиева, ежемесячно только его предприятие избавляется от 20 до 40 тонн различных секретных документов. В связи с этим он решил, что эту бумагу можно использовать для переработки во что-то полезное.