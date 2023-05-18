Суд выдвинул обвиняемому рядовому ВВС США Джеку Тейшейре новое обвинение в распространении секретной информации.
После того как Тейшейра начал публиковать данные Пентагона, ему были сделаны неоднократные выговоры со стороны вышестоящего руководства. Однако, даже после этого рядовой не прекратил «сливать» засекреченные документы министерства обороны США в открытый доступ, говорится в официальном документе суда, ведущего дело Тейшейры.
Ранее INFOX сообщал, что директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев предложил использовать секретные документы предприятий для того, чтобы перерабатывать их и делать туалетную бумагу. По словам Валиева, ежемесячно только его предприятие избавляется от 20 до 40 тонн различных секретных документов. В связи с этим он решил, что эту бумагу можно использовать для переработки во что-то полезное.