Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Спорт
«Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России.

Матч проходил дома у «краснодарцев» и закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победные голы забили Кайо Панталеан на 8 минуте и Джон Кордоба на 59 минуте игры.

Из «Урала» отличился только Эрик Бикфалви на 22 минуте. Игра вышла крайне напряженной, а Лео Гогличидзе получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В следующий матч «Краснодар» будет играть уже с ЦСКА в Москве 11 июня.

Ранее, нападающий ЦСКА Федор Чалов, рассказал о своих амбициях в футбольной карьере про-игрока.
фк краснодар фк урал футбол
Военкоры ФАН