«Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России.
Матч проходил дома у «краснодарцев» и закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победные голы забили Кайо Панталеан на 8 минуте и Джон Кордоба на 59 минуте игры.
Из «Урала» отличился только Эрик Бикфалви на 22 минуте. Игра вышла крайне напряженной, а Лео Гогличидзе получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В следующий матч «Краснодар» будет играть уже с ЦСКА в Москве 11 июня.
Ранее, нападающий ЦСКА Федор Чалов, рассказал о своих амбициях в футбольной карьере про-игрока.