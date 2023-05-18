Подросток из Забайкальского края надругался над десятилетней девочкой

Следствие считает, что подозреваемый насильственным образом совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки в марте этого года в одном из населенных пунктов региона. Инцидент, по данным следствия, произошел 12 марта. Подозреваемый, якобы, воспользовался беспомощным состоянием ребенка.