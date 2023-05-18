Подросток из Забайкальского края надругался над десятилетней девочкой

В СУ СКР России по Забайкальскому краю рассказали, что 15-летний подросток обвиняется в сексуальном насилии над десятилетней девочкой. Об этом пишет MK.RU.
Следствие считает, что подозреваемый насильственным образом совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки в марте этого года в одном из населенных пунктов региона. Инцидент, по данным следствия, произошел 12 марта. Подозреваемый, якобы, воспользовался беспомощным состоянием ребенка.
Следствие завершило расследование уголовного дела и направило материалы в суд. В ведомстве уточнили, что подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ.
Ранее СМИ сообщили, что неадекватный избил камнем и изнасиловал школьницу в Калининградской области. Пострадавшей наложили 27 швов, нападавший был задержан.