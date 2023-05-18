Врач Анастасия Браун рассказала аллергикам про способ защиты от пыльцы

Также важно проводить влажную уборку дома не реже одного раза в две недели и использовать барьерные средства, такие как фильтры воздуха и лекарственные препараты-спреи на основе морской воды и растительных компонентов, которые создают защитную пленку на слизистой носа. Однако, если возникло чихание или зуд в носу, необходимо прочистить носовые ходы и повторно применить препарат.