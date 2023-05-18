Врач Анастасия Браун рассказала аллергикам про способ защиты от пыльцы

Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун заявила, что укрепление иммунитета не помогает при аллергии, а употребление иммуностимулирующих средств только ухудшит ситуацию. Об этом сообщает издание «Известия».
Чтобы защитить себя от аллергенов, Браун рекомендует исключить контакт с ними, например, ограничить пребывание на улице во время цветения, использовать солнцезащитные очки и собирать волосы в прическу, чтобы избежать попадания пыльцы на слизистую оболочку глаз.
Также важно проводить влажную уборку дома не реже одного раза в две недели и использовать барьерные средства, такие как фильтры воздуха и лекарственные препараты-спреи на основе морской воды и растительных компонентов, которые создают защитную пленку на слизистой носа. Однако, если возникло чихание или зуд в носу, необходимо прочистить носовые ходы и повторно применить препарат.
Ранее диетолог Сара Хастингс сообщила, что употребление лосося также может помочь облегчить симптомы аллергии. Дело в том, что он содержит жиры омега-3.