Инвестор Джим Роджерс предсказал худшую рецессию для США за последние 20 лет

По словам Роджерса, рецессия, которая начнется в ближайшее время нанесет удар по банкам и, как следствие, по экономике США. Однако не только экономическая система Америки находится под угрозой, так как текущая ситуация отягощается неспособностью Вашингтона решить собственную проблему с растущим госдолгом страны. Таким образом, рецессия, которая была в 2008 году, навредит странам Европы сейчас гораздо сильнее, так как будет хуже, чем 15 лет назад, информирует РИА Новости.