Инвестор Джим Роджерс предсказал худшую рецессию для США за последние 20 лет

Инвестор Джим Роджерс прокомментировал предстоящую рецессию, которая произойдет из-за госдолга США и неспособности справиться с ситуацией, которая образовалась из-за быстрорастущей задолженности.
По словам Роджерса, рецессия, которая начнется в ближайшее время нанесет удар по банкам и, как следствие, по экономике США. Однако не только экономическая система Америки находится под угрозой, так как текущая ситуация отягощается неспособностью Вашингтона решить собственную проблему с растущим госдолгом страны. Таким образом, рецессия, которая была в 2008 году, навредит странам Европы сейчас гораздо сильнее, так как будет хуже, чем 15 лет назад, информирует РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила о предстоящем экономическом кризисе в стране из-за повышения госдолга. Как заявила специалист, если Белый дом и Конгресс не предпримут меры по предотвращению дефолта в стране, то США нечем будет выполнять свои обязательства.