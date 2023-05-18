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Япония начнет принимать раненых украинских солдат на лечение

Весь мир
Япония начнет принимать раненых украинских солдат на лечение

Япония готова начать принимать раненых украинских солдат для оказания медицинской помощи. Об этом информирует Japan Today.

Прием раненых начнется уже в следующем месяце и будет проводиться в рамках увеличения поддержки и материальной помощи для Украины. Делается это для того, чтобы показать свою лояльность американской стороне в преддверии предстоящей встречи «Большой семерки». Подобной практики принятия в медучреждения солдат ВСУ уже придерживаются Польша и ряд других стран.

Правительство Японии также планирует обсудить, сможет ли оно покрыть расходы раненых на медицинское обслуживание и транспортировку.

Ранее США заявили о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7.
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