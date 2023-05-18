Япония начнет принимать раненых украинских солдат на лечение

Япония готова начать принимать раненых украинских солдат для оказания медицинской помощи. Об этом информирует Japan Today.
Прием раненых начнется уже в следующем месяце и будет проводиться в рамках увеличения поддержки и материальной помощи для Украины. Делается это для того, чтобы показать свою лояльность американской стороне в преддверии предстоящей встречи «Большой семерки». Подобной практики принятия в медучреждения солдат ВСУ уже придерживаются Польша и ряд других стран.
Правительство Японии также планирует обсудить, сможет ли оно покрыть расходы раненых на медицинское обслуживание и транспортировку.
Ранее США заявили о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7.