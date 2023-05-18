Япония начнет принимать раненых украинских солдат на лечение

Прием раненых начнется уже в следующем месяце и будет проводиться в рамках увеличения поддержки и материальной помощи для Украины. Делается это для того, чтобы показать свою лояльность американской стороне в преддверии предстоящей встречи «Большой семерки». Подобной практики принятия в медучреждения солдат ВСУ уже придерживаются Польша и ряд других стран.