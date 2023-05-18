Политолог Колташов рассказал о стратегическом значении Северного морского пути

Политолог Василий Колташов заявил, что Северный морской путь развивается, это обеспечит большие возможности для перевозки товаров. Подробности приводит издание «Известия».
Он отметил, что в последнее время нагрузка на транспортную систему увеличилась, и Севморпуть становится необходимым маршрутом для разгрузки направления. Колташов также подчеркнул, что Северный морской путь надежно защищен от враждебных действий недружественных стран коллективного Запада и может стать самым безопасным маршрутом для КНР благодаря своей географии.
Он добавил, что сотрудничество между Россией и Китаем может помочь в защите интересов друг друга и стимулировать рост экономики, а также развитие производства и торговли.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Северный морской путь является стратегическим приоритетом для России. Он призвал не экономить на его развитии.