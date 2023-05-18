Политолог Колташов рассказал о стратегическом значении Северного морского пути

Он отметил, что в последнее время нагрузка на транспортную систему увеличилась, и Севморпуть становится необходимым маршрутом для разгрузки направления. Колташов также подчеркнул, что Северный морской путь надежно защищен от враждебных действий недружественных стран коллективного Запада и может стать самым безопасным маршрутом для КНР благодаря своей географии.