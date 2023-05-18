РИАН: Россияне начали выбирать китайские электромобили вместо европейских

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что завод отечественных автомобилей «Москвич» заявил о начале поставок своих машин в автопарки страны. Согласно официальному сообщению, около трех тысяч автомобилей будут доставлены в разные города России для эксплуатации в каршеринге и таксопарках. В текущем году «Москвич» планирует произвести не менее 50 тысяч своих автомобилей, среди которых 10 тысяч будут с электродвигателем.