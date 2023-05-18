Теледива Ксения Бородина возмутилась работой службы доставки покупок в Москве

Бородина сообщила, что приобрела наряд для похода к свой знакомой на День рождения, однако сборы на мероприятие не удалось провести по плану – таксист, доставлявший платье, решил поехать домой, объяснив, что у него закончилась смена. Теледива дождалась получения своей покупки только через два с половиной часа. Тем не менее, ей удалось попасть на торжество и сделать позже хорошие снимки на празднике.