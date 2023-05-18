Одну из старейших в мире Библий продали за $38 млн

Одну из старейших в мире Библий, Кодекс Сассуна, возрастом 1100 лет продали на американском аукционе Sotheby's за $38 млн. Об этом сообщило издание РБК.
Сама по себе, реликвия считается одним из старейших манускриптов в мире, не считая Ленинградского кодекса, который хранится в Российской национальной библиотеке. Он старше на сотню лет.
Сообщается, что название книга получила от имени своего бывшего владельца Дэвида Соломона Соссуна. Рукопись представляет из себя 24 части книги, разделенные на Тору, Кетувим и Невим.
Роскошную покупку совершила некоммерческая организация, планирующая передачу реликвии Музею еврейского народа в Израиле.
Ранее киевские боевики назвали Библию мусором.