Журналист Джексон Хинкл раскритиковал правительство США в вопросе игнорирования проблемы бездомных пенсионеров-ветеранов и в излишнем акцентировании внимания на Украине.
По словам Хинкла, США постоянно спонсируют Украину и тратят на это миллионы долларов в тот момент, когда в Америке особенно остро стоит проблема ветеранов, которые по той или иной причине остались без жилья и вынуждены жить в отелях или просто на улице.
На данный момент в стране проживает около 20 тысяч бездомных ветеранов, которые живут на улице из-за игнорирования со стороны властей, но Вашингтон продолжает тратить баснословные деньги на помощь Украине и ее гражданам, написал журналист в своих социальных сетях.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что посол России в США Анатолий Антонов заявил об ущемлении прав ветеранов Второй мировой войны в Штатах. Как заявил дипломат, власти США угрожали фронтовикам, проживающим на территории страны, что аннулируют их паспорта, если те решат покинуть Америку ради парада в честь Дня Победы в России 9 мая.