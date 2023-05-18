Европейцы препятствуют визиту президента Республики Сербской Додика в Москву

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи высказал предупреждение президенту Республики Сербской Милораду Додику относительно его намерения посетить Москву. Об этом сообщает издание «Известия».
Он заявил, что в Россию не едет тот, кто хочет «быть нашим союзником». Высказывание было вызвано намерением лидера боснийских сербов посетить Россию на следующей неделе для обсуждения экономического сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным.
Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году и получила статус кандидата в декабре прошлого года. Выступая на конференции в Сараево, Варгейи отметил значительный прогресс, достигнутый в «рекордно короткие сроки» в формировании правительства и бюджета государства. По мнению еврокомиссара, этнически разделенная страна не имеет единого взгляда на внешнюю политику, и Евросоюз беспокоится о тесных связях Республики Сербской с Российской Федерацией, возглавляемой Додиком.
«Нам нужно, чтобы Босния и Герцеговина была нашим союзником», — сказал Варгейи.
Ранее Додик заявил, что Республика Сербская намерена выйти из состава Боснии и Герцеговины. Он отметил, что это произойдет мирным путем.