Европейцы препятствуют визиту президента Республики Сербской Додика в Москву

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году и получила статус кандидата в декабре прошлого года. Выступая на конференции в Сараево, Варгейи отметил значительный прогресс, достигнутый в «рекордно короткие сроки» в формировании правительства и бюджета государства. По мнению еврокомиссара, этнически разделенная страна не имеет единого взгляда на внешнюю политику, и Евросоюз беспокоится о тесных связях Республики Сербской с Российской Федерацией, возглавляемой Додиком.