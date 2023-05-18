Хабаровские огнеборцы ликвидировали сильный пожар в деревянном многоквартирном доме

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю сообщило о ликвидации возгорания в доме барачного типа на улице Гоголя, 10 в региональной столице. Сообщение о происшествии поступило спасателям 18 мая в 02:50 по местному времени.
Огонь распространился по площади чердачного помещения и частично охватил квартиру на втором этаже постройки – общая площадь горения составила 70 кв. м. Спасатели эвакуировали 18 человек и смогли локализовать пламя лишь к 04:25 – ситуация усложнялась наличием обильного количества деревянных конструкций в доме.
Возгорание было полностью ликвидировано в 06:35. К борьбе с огнем привлекались 28 человек и восемь единиц специальной техники.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщила о гибели женщины-инвалида при пожаре в квартире, расположенной в центре Москвы. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.