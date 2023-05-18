Пассажирка бизнес-класса Emirates чуть не попала под «золотой дождь»

По данным прессы, женщина потратила 180 тысяч миль, чтобы организовать себе и своему мужу комфортный полет из Глазго в Сидней. Однако пассажир, который находился в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз пытался сесть на нее и в конечном итоге решил помочиться на ее кресло.