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Пассажирка бизнес-класса Emirates чуть не попала под «золотой дождь»

Происшествия
Пассажирка бизнес-класса Emirates чуть не попала под «золотой дождь»

Пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates перебрал с алкоголем и попытался помочиться на женщину во время полета из Глазго в Сидней. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

По данным прессы, женщина потратила 180 тысяч миль, чтобы организовать себе и своему мужу комфортный полет из Глазго в Сидней. Однако пассажир, который находился в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз пытался сесть на нее и в конечном итоге решил помочиться на ее кресло.

Стюардессы пытались успокоить нарушителя порядка в течение полета, а после приземления члены экипажа написали отчет о происшествии и попросили компанию связаться с пострадавшим клиентом. Женщина запросила возмещение всех потраченных миль, но получила компенсацию в три раза меньше.

Ранее СМИ сообщили, что пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. На протяжении всего полета она выкрикивала антивоенные лозунги.
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