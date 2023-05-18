Пассажирка бизнес-класса Emirates чуть не попала под «золотой дождь»

Пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates перебрал с алкоголем и попытался помочиться на женщину во время полета из Глазго в Сидней. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
По данным прессы, женщина потратила 180 тысяч миль, чтобы организовать себе и своему мужу комфортный полет из Глазго в Сидней. Однако пассажир, который находился в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз пытался сесть на нее и в конечном итоге решил помочиться на ее кресло.
Стюардессы пытались успокоить нарушителя порядка в течение полета, а после приземления члены экипажа написали отчет о происшествии и попросили компанию связаться с пострадавшим клиентом. Женщина запросила возмещение всех потраченных миль, но получила компенсацию в три раза меньше.
Ранее СМИ сообщили, что пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. На протяжении всего полета она выкрикивала антивоенные лозунги.