Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать мощный пожар на улице Магнитогорской в Петербурге

Сегодня, 18 мая, на улице Магнитогорской в Санкт-Петербурге начался пожар. Сигнал о возгорании в одном из помещений в здании из четырех корпусов поступил в 3:41. На данный момент причина возгорания неизвестна. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. К тушению привлечено 32 человека и семь единиц специализированной техники. Информация о пострадавших отсутствует.