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Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать мощный пожар на улице Магнитогорской в Петербурге

Происшествия
Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать мощный пожар на улице Магнитогорской в Петербурге

МЧС Санкт-Петербурга сообщило о пожаре в Красногвардейском районе.

Сегодня, 18 мая, на улице Магнитогорской в Санкт-Петербурге начался пожар. Сигнал о возгорании в одном из помещений в здании из четырех корпусов поступил в 3:41. На данный момент причина возгорания неизвестна. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. К тушению привлечено 32 человека и семь единиц специализированной техники. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся многоквартирный жилой дом. Пожар начался в одной из квартир, но его распространение удалось предотвратить. Около 40 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться, никто из них не пострадал.
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