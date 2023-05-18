Звезда Comedy Woman Мария Кравец предложила критикам пожить собственной жизнью

Актриса и звезда Comedy Woman Мария Кравченко высказалась о реакции общественности на ее фотосессии. Она прошла долгий путь к обретению идеальной фигуры и теперь позволяет себе делать более откровенные снимки, чего некоторые посторонние ей люди не оценили.
Кравченко удивилась, что незнакомцы оставляют свои комментарии посредством высказывания «гадостей о других». Таких людей актриса попросила не посещать ее аккаунты в социальных сетях и жить собственной жизнью. Публикацию откровенных фотографий звезда объяснила желанием выгружать то, что она хочет – Кравченко делает это для самой себя, – об этом пишет 5-tv.ru.
Ранее RT сообщал о переносе концерта певицы Пелагеи в Оренбурге с 18 мая на осенний сезон. Организаторы мероприятия объяснили решение техническими причинами.