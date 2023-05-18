Звезда Comedy Woman Мария Кравец предложила критикам пожить собственной жизнью

Кравченко удивилась, что незнакомцы оставляют свои комментарии посредством высказывания «гадостей о других». Таких людей актриса попросила не посещать ее аккаунты в социальных сетях и жить собственной жизнью. Публикацию откровенных фотографий звезда объяснила желанием выгружать то, что она хочет – Кравченко делает это для самой себя, – об этом пишет 5-tv.ru.