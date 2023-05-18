Посольство России сочло обвинения Белого дома насчет сотрудничества Трампа и Москвы фантазиями

Американские политики пытаются обвинить и бывшего президента США Дональда Трампа, и Москву в сотрудничестве, которого не было. Однако все подобные заявления являются не более чем «фантазией» чиновников, которые хотят использовать Россию и обвинения в ее адрес в своих внутриполитических целях, говорится в официальном сообщении посольства.