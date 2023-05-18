Посольство России сочло обвинения Белого дома насчет сотрудничества Трампа и Москвы фантазиями

Посольство России в США обвинило американских политиков в фальсификации фактов ради того, чтобы лишний раз упрекнуть РФ в чем-нибудь.
Американские политики пытаются обвинить и бывшего президента США Дональда Трампа, и Москву в сотрудничестве, которого не было. Однако все подобные заявления являются не более чем «фантазией» чиновников, которые хотят использовать Россию и обвинения в ее адрес в своих внутриполитических целях, говорится в официальном сообщении посольства.
Ранее НСН информировал, что Трамп заявил об обмане гражданского населения США со стороны правительства. По словам экс-президента, это произошло, когда власти начали говорить им о связи Трампа и России. Он также заявил, что ФБР не стоило начинать расследование касательно возможного сотрудничества в 2016 году.