Руководитель секретного предприятия в Минобороны подозревается в мошенничестве на 14 млн бюджетных рублей

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве через подставных лиц на секретном предприятии Министерства обороны РФ. Об этом сообщает агентство РБК.
Так, по мнению следствия, экс-руководитель засекреченного предприятия мануфактуры и подполковник Максим Чаровский, вывел через «мертвые души» 14 млн рублей. Отдел, которым он управлял, занимался разработкой оборудования для слежки с использованием беспилотников и спутников.
Следствие считает, что бывший руководитель предприятия и заместитель начальника 508-го военного представительства Минобороны майор Антон Нужненко через подставную фирму привлекли бюджетные деньги на работы, которые они должны были сами предоставлять.
Чаровскому предъявлено обвинение по 159 статье УК РФ (мошенничество), по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он настаивает, что нанятая компания выполнила свою работу и деньги ушли на оплату услуг.
Ранее бывший замглавы ФСИН получил девять лет тюрьмы за взяточничество.