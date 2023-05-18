У экс-президента США Дональда Трампа появился новый конкурент в борьбе за Белый дом

Трамп представляет республиканскую партию, а его главный конкурент действующий президент США Джо Байден – демократическую. Долгое время Трамп был единственным кандидатом от республиканцев, однако теперь это не так. Губернатор Флориды Рон Десантис принял решение об участии в выборах президента. Официальное заявление Десантис сделает только на следующей неделе, информирует Wall Street Journal.