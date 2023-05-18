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У экс-президента США Дональда Трампа появился новый конкурент в борьбе за Белый дом

Политика
У экс-президента США Дональда Трампа появился новый конкурент в борьбе за Белый дом

Стало известно о новом конкуренте бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах лидера Америки в 2024 году.

Трамп представляет республиканскую партию, а его главный конкурент действующий президент США Джо Байден – демократическую. Долгое время Трамп был единственным кандидатом от республиканцев, однако теперь это не так. Губернатор Флориды Рон Десантис принял решение об участии в выборах президента. Официальное заявление Десантис сделает только на следующей неделе, информирует Wall Street Journal.

Ранее RT сообщал, что Трамп заявил о главной беде в США. По словам бывшего президента, Россия и Китай не предоставляют Вашингтону опасности, однако это делают «безумные» американские политики, которые ведут страну к разрушению изнутри своими радикальными идеями, создавая таким образом угрозу Третьей мировой войны.
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