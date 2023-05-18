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Онколог Юлия Вахабова рассказала, кому стоит опасаться рака яичников

Общество
Онколог Юлия Вахабова рассказала, кому стоит опасаться рака яичников

Рак яичников занимает седьмое место среди онкопатологий и третье место по распространенности в онкогинекологии. Онколог Юлия Вахабова в беседе с изданием «Газета.ру» перечислила категории женщин, находящихся в зоне риска.

Заболевание трудно обнаружить на ранних стадиях, так как симптомы появляются только при достаточно крупной опухоли. Это могут быть боли в области живота и таза, вздутие, тошнота, нарушения менструального цикла и резкая потеря веса. Наибольшему риску подвержены женщины у которых есть мутации BRCA1 и BRCA2. Также повышенная вероятность заболевания у женщин старше 50 лет, проходящих гормональную терапию, а также у пациенток с синдромом Линча и эндометриозом.

Всем перечисленным категориям врач рекомендует проходить регулярные скрининги. Если заболевание обнаружено на ранней стадии, шансы на полное излечение высоки. Однако, во многих случаях злокачественную опухоль находят уже тогда, когда она разрослась и дала метастазы.

Ранее доктор Дебора Ли сообщила, что обильное потоотделение во сне может быть симптомом рака. Она рекомендует пройти обследование в случае, если это происходит почти каждую ночь.
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