Онколог Юлия Вахабова рассказала, кому стоит опасаться рака яичников

Заболевание трудно обнаружить на ранних стадиях, так как симптомы появляются только при достаточно крупной опухоли. Это могут быть боли в области живота и таза, вздутие, тошнота, нарушения менструального цикла и резкая потеря веса. Наибольшему риску подвержены женщины у которых есть мутации BRCA1 и BRCA2. Также повышенная вероятность заболевания у женщин старше 50 лет, проходящих гормональную терапию, а также у пациенток с синдромом Линча и эндометриозом.