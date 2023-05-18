Президент США Джо Байден рассказал, кому он подчиняется в Белом доме

Ранее RT сообщал, что Байден перепутал страны, когда выступал в Канаде. Во время своей речи в Оттаве он заявил, что аплодирует Китаю, несмотря на то, что хотел сказать: «Канаде». После этого он добавил, что просто думает о Китае.