Президент США Джо Байден рассказал, кому он подчиняется в Белом доме

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку во время выступления. На этот раз он перепутал должности.
Байден присутствовал на мероприятии, которое организовывал комитет EMILY's List, занимающийся продвижением женщин-политиков демократической партии. На вечере присутствующие чествовали бывшего спикера Конгресса Нэнси Пелоси. Байден тоже решил сказать свое слово, но снова ошибся.
Во время выступления он сказал Пелоси, что считает ее невероятной и влиятельной, однако потому он решил отметить заслуги своего вице-президента Камалы Харрис. Он поблагодарил ее и заявил, что «работает на нее в Белом доме», информирует Daily Mail.
Ранее RT сообщал, что Байден перепутал страны, когда выступал в Канаде. Во время своей речи в Оттаве он заявил, что аплодирует Китаю, несмотря на то, что хотел сказать: «Канаде». После этого он добавил, что просто думает о Китае.