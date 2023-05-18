Взрывы после объявления воздушной тревоги произошли в трех районах Киева

Местные СМИ также сообщают, что прилеты произошли в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах города, там зафиксировали падение обломков. Над Киевом работает система ПВО. Местных жителей просят укрыться в убежищах на время тревоги. На места происшествий выдвинулись украинские экстренные службы.