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Взрывы после объявления воздушной тревоги произошли в трех районах Киева

Украина
Взрывы после объявления воздушной тревоги произошли в трех районах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях заявил, что в украинской столице зафиксировано несколько взрывов. Произошло возгорание гаражного кооператива.

Местные СМИ также сообщают, что прилеты произошли в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах города, там зафиксировали падение обломков. Над Киевом работает система ПВО. Местных жителей просят укрыться в убежищах на время тревоги. На места происшествий выдвинулись украинские экстренные службы.

Ранее стало известно о прилетах снарядов на западе и в центральных областях Украины. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
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