Взрывы после объявления воздушной тревоги произошли в трех районах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях заявил, что в украинской столице зафиксировано несколько взрывов. Произошло возгорание гаражного кооператива.
Местные СМИ также сообщают, что прилеты произошли в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах города, там зафиксировали падение обломков. Над Киевом работает система ПВО. Местных жителей просят укрыться в убежищах на время тревоги. На места происшествий выдвинулись украинские экстренные службы.
Ранее стало известно о прилетах снарядов на западе и в центральных областях Украины. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.