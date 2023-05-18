Телеведущая Кристина Асмус «накормила» актера Павла Деревянко соплями прямо на съемочной площадке

Актер Павел Деревянко рассказал о самом нелепом поцелуе за всю историю своей кинокарьеры. Инцидент произошел во время съемок нового сериала с его участием. Его партнершей по картине стала актриса Кристина Асмус. Об этом пишет 5-tv.ru.
Актеры отыгрывали последний поцелуй героев перед расставанием. По сценарию, Асмус должна была заплакать по-настоящему, а после акта картинной нежности Деревянко почувствовал во рту неприятные ощущения – в момент поцелуя слизь от насморка Кристины оказалась на его губах. Сама актриса относится к таким казусам профессионально, называя их обыденными актерскими буднями.
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