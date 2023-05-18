Телеведущая Кристина Асмус «накормила» актера Павла Деревянко соплями прямо на съемочной площадке

Актер Павел Деревянко рассказал о самом нелепом поцелуе за всю историю своей кинокарьеры. Инцидент произошел во время съемок нового сериала с его участием. Его партнершей по картине стала актриса Кристина Асмус. Об этом пишет 5-tv.ru.