Полковник Кнутов назвал работающий способ борьбы с дронами ВСУ

Россия может справиться с массированым налетом БПЛА ВСУ, если задействует РЛС, зенитно-ракетные комплексы и системы РЭП (радиоэлектронного подавления). Об этом сообщил полковник в отставке Юрий Кнутов в интервью URA.RU.
Кнутов подчеркнул, что все зависит от того, какая система ПВО задействована, какое количество комплексов используется и какие средства доступны. Если все средства используются сразу, то массированные налеты дронов могут быть отражены. Однако он отметил, что серьезная оборона может остановить атаку из 20 дронов. Эксперт подчеркнул, что если неграмотно выстроить систему, то для прорыва может хватить и пяти беспилотников.
Ранее Кнутов сообщил, что Украина ведет разработку собственного противотанкового БПЛА.