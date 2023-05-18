Полковник Кнутов назвал работающий способ борьбы с дронами ВСУ

Кнутов подчеркнул, что все зависит от того, какая система ПВО задействована, какое количество комплексов используется и какие средства доступны. Если все средства используются сразу, то массированные налеты дронов могут быть отражены. Однако он отметил, что серьезная оборона может остановить атаку из 20 дронов. Эксперт подчеркнул, что если неграмотно выстроить систему, то для прорыва может хватить и пяти беспилотников.