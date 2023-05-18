Российский посол Анатолий Антонов рассказал о попытках спецслужб США вербовать граждан РФ

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, как спецслужбы Америки вербуют российских граждан для работы, которая заключается в передаче информации заграницу.
По словам Антонова, не редко при использовании YouTube на территории посольства России в США появляется реклама, которая гласит о том, что ФБР всегда ждет обращений от российских граждан или лиц, обладающих секретной информацией.
Также в такой рекламе всегда есть номер телефона, по которому можно позвонить и «стать предателем», приводит слова Антонова официальный Telegram-канал посольства России. Антонов отметил, что таким образом США ведут с Россией гибридную войну.
Ранее сообщалось, что Антонов заявил о вербовке американскими спецслужбами российских журналистов. Как заявил дипломат, сотрудники спецслужб обращаются к ним и предлагают сотрудничество с целью получения секретной информации.