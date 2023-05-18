Кардиолог Соколов назвал главные ошибки при измерении давления

Кардиолог Денис Соколов перечислил три наиболее распространенные ошибки, которые допускают пациенты при измерении давления. Рекомендации специалиста опубликовало издание «Царьград».
Первая ошибка заключается в том, что процедуру следует проводить в спокойной обстановке, через пять минут после отдыха. Перед измерением нельзя пить кофе или курить. Поза пациента должна быть удобной.
Вторая распространенная ошибка — измерение давления через одежду с длинным рукавом. Ее необходимо снять. Закатанный рукав также может повлиять на результаты измерений.
Третья ошибка заключается в том, что давление нужно измерять на обеих руках. Если показатели отличаются на более чем 10 мм рт. ст. для систолического и 5 мм рт. ст. для диастолического давления, процесс необходимо повторить. Если асимметрия сохраняется, для последующих измерений выбирается рука с более высокими показателями.
Ранее кардиолог Ирина Поляева рассказала, что высокое давление может вызвать слепоту. Она рекомендует регулярно проходить обследование и заниматься спортом.