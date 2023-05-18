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Кардиолог Соколов назвал главные ошибки при измерении давления

Общество
Кардиолог Соколов назвал главные ошибки при измерении давления

Кардиолог Денис Соколов перечислил три наиболее распространенные ошибки, которые допускают пациенты при измерении давления. Рекомендации специалиста опубликовало издание «Царьград».

Первая ошибка заключается в том, что процедуру следует проводить в спокойной обстановке, через пять минут после отдыха. Перед измерением нельзя пить кофе или курить. Поза пациента должна быть удобной.

Вторая распространенная ошибка — измерение давления через одежду с длинным рукавом. Ее необходимо снять. Закатанный рукав также может повлиять на результаты измерений.

Третья ошибка заключается в том, что давление нужно измерять на обеих руках. Если показатели отличаются на более чем 10 мм рт. ст. для систолического и 5 мм рт. ст. для диастолического давления, процесс необходимо повторить. Если асимметрия сохраняется, для последующих измерений выбирается рука с более высокими показателями.

Ранее кардиолог Ирина Поляева рассказала, что высокое давление может вызвать слепоту. Она рекомендует регулярно проходить обследование и заниматься спортом.
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