Кардиолог Соколов назвал главные ошибки при измерении давления

Третья ошибка заключается в том, что давление нужно измерять на обеих руках. Если показатели отличаются на более чем 10 мм рт. ст. для систолического и 5 мм рт. ст. для диастолического давления, процесс необходимо повторить. Если асимметрия сохраняется, для последующих измерений выбирается рука с более высокими показателями.