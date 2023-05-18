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Мощные взрывы раздались в нескольких регионах в центре и на западе Украины

Украина
Мощные взрывы раздались в нескольких регионах в центре и на западе Украины

По данным официальной карты воздушных тревог Украины, на территории Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областей и в Киеве слышны взрывы. Данные получены на основании информации от местных СМИ.

Прилеты снарядов фиксируются с 4:36 и до 5:00 часов по местному времени. Конкретные места взрывов и детали произошедшего не уточняются.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Изначально системы оповещения начали работать только на востоке страны, а в конце и на западных территориях.

Ранее стало известно, что боевики из ВСУ обстреляли территорию ДНР 59 раз за сутки 17 мая.
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