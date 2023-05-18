Мощные взрывы раздались в нескольких регионах в центре и на западе Украины

По данным официальной карты воздушных тревог Украины, на территории Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областей и в Киеве слышны взрывы. Данные получены на основании информации от местных СМИ.
Прилеты снарядов фиксируются с 4:36 и до 5:00 часов по местному времени. Конкретные места взрывов и детали произошедшего не уточняются.
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Изначально системы оповещения начали работать только на востоке страны, а в конце и на западных территориях.
Ранее стало известно, что боевики из ВСУ обстреляли территорию ДНР 59 раз за сутки 17 мая.