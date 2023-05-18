New York Times: США не хотят обучать украинских летчиков на истребителях F-16

Вашингтон очень сильно не хочет допускать передачи американских истребителей F-16 Украине. Белый дом настолько негативно и скептично к этому относится, что не допускает даже самой мысли, что когда-то украинские летчики будут летать на этой технике. Такова причина, по которым армии, где проходят обучение солдаты Украины, не имеют права давать пилотам такие машины для обучения.