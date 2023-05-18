New York Times: США не хотят обучать украинских летчиков на истребителях F-16

Американское издание New York Times рассказало, почему летчикам украинской армии запрещается проходить обучение на истребителях F-16.
Вашингтон очень сильно не хочет допускать передачи американских истребителей F-16 Украине. Белый дом настолько негативно и скептично к этому относится, что не допускает даже самой мысли, что когда-то украинские летчики будут летать на этой технике. Такова причина, по которым армии, где проходят обучение солдаты Украины, не имеют права давать пилотам такие машины для обучения.
Ранее сообщалось, что анонимный представитель министерства обороны США заявил о согласии Пентагона на передачу Украине истребителей F-16. Однако этот вопрос до сих пор остается открытым, так как Белый дом не может договориться насчет того, чтобы передать Киеву самолеты от третьих стран, не говоря уже о Вашингтоне.